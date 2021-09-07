Жінка досі не оговталася від події.

Брати-близнюки, які порізали у Рівному жінку, живуть з постраждалою в одному під'їзді. Жінка досі приходить до тями після нападу.

Про це йдеться в сюжеті місцевого телеканалу ITV.

Постраждалою виявилася мама двох дівчаток Ольга Пічугіна. Підлітки на неї напали, коли вона поверталася з дитячого садка, куди відвела одну з дочок.

За її словами, вона побачила ніж в руках в одного з братів і зрозуміла, що її порізали.

Читайте такожУ поліції назвали попередню причину смерті закатованого семирічного хлопчика з Черкас"Хлопець тримав ніж, я побачила очі й подумала, що вони мене, напевно, порізали, але ніж був чистий. Я подумала, що вони мене просто ручкою ножа вдарили. Потім підійшов перехожий чоловік, я трохи до нього повернулася і побачила калюжу крові. Він сказав: "Лежіть та не ворушіться", - згадує жінка.

Постраждала стверджує, що до нападу не знала близнюків, але потім з'ясувалося, що вони живуть з нею в одному під'їзді.

"Коли я дізналася, що ми з одного під'їзду, сказати, що у мене волосся стало дибки - це нічого не сказати", - розповіла Ольга.

За словами медиків, жінка отримала кілька колотих ран. Після інциденту їй доводиться відвідувати психолога.

Правоохоронці вже вручили одному з братів підозру, а другий – проходить як свідок. Якщо доведуть провину другого брата, то справу перекваліфікують. При цьому в поліції вказали, що близнюки дивилися фільми, де присутня жорстокість.

"Хотіли щось такого типу випробувати самі. Вони не пояснювали, щодо кого вони хотіли це зробити, але те, що вони хотіли це випробувати — це факт", - підсумував голова Рівненського управління поліції Роман Штеба.

Близнюки напали на жінку з ножем

У місті Рівне 31 Серпня двоє 15-річних рідних братів-близнюків напали на жінку. Один з них наніс жінці удари ножем у спину.

Постраждалою виявилася 42-річна місцева жителька, вона отримала ножові поранення.

2 вересня одному з братів обрали запобіжний захід.

Автор: Анастасія Горбачова