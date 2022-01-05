Молоді люди весело танцювали, поки інші пасажири з подивом на все це дивилися.

У метро Києва компанія молодих пасажирів влаштувала "дикі танці" під баян. Юнаки й дівчина весело танцювали без масок, в руках в одного з пасажирів була пляшка вина. Також в руках у хлопців можна було помітити сигарети.

Відео з'явилося в Telegram-каналі "Magnolia TV (неофіційно)".

Так, молодь танцювала прямо у вагоні метро. Юнаки й дівчина стрибали та танцювали, майже не тримаючись за поручні. На "танцюристах" не було масок, зате в руці одного з них можна було помітити пляшку ігристого вина.

Баяніст грав мелодію, дуже схожу на пісню Руслани "Дикі танці". Дівчина, яка танцювала під акомпанемент, весело кричала й активно махала руками.

На відео також можна помітити, що незабаром до баяніста вирішив приєднатися трубач. Чоловік дістав свій музичний інструмент і почав підігравати мелодії на трубі.

Читайте такожУ Харкові чоловік прийшов у метро з коробкою та заявивши про мінування станціїКоли саме стався інцидент - не повідомляється. Однак по відео зрозуміло, що "дикі танці" в столичній підземці проходили не так давно - пасажири були одягнені в куртки та чоботи, по-зимовому. "Танцюристи" були без масок, хоча багато інших пасажирів все ж дотримувалися карантинних обмежень.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в метро Харкова Підлітки "святкували" день ЗСУ", розпиваючи горілку у вагоні. Все це потрапило на відео.

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