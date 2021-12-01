Зловмисникам вдалося втекти.

У Львові невідомі скоїли напад на салон краси. Вони забризкали робітників балончиком та підпалили приміщення.

Про це повідомляють у поліції Львівської області.

Інцидент стався 30 листопада. Близько 19:15 поліцейським повідомили, що у салоні краси на вулиці Шота Руставелі невідомі розпилили балончик в обличчя працівникам закладу і скоїли підпал.

На місце події прибули слідчо-оперативна група, співробітники територіального підрозділу поліції та відповідні служби.

Читайте такожВ Одеській області військовий під наркотиками покусав поліцейського, який приїхав на викликЗа попередніми даними, за медичною допомогою звернулися двоє працівників закладу.

Правоохоронці з’ясовують усі обставини події та встановлюють особи зловмисників.

За фактом події слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

За даними Сьогодні, невідомі увірвалися до салону близько 20:00. Вони заприскали приміщення газом та забрали у присутніх особисті речі. Після цього зловмисники підпалили салон краси та втекли.

Раніше повідомлялося, що у Запоріжжі молодики намагалися викрасти дитину, знімаючи процес на відео. Все це вони зробили заради популярності у Мережі.

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Автор: Людмила Жерновська