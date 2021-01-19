Чоловікові стало зле у церкві, його вивели на вулицю і посадили на лавку, де він і помер. Старенькому було 57 років.

Сьогодні у Львові біля церкви святого Йосафата, що по вулиці Замарстинівській, помер 57-річний чоловік.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила керівник відділу комунікації Головного управління Національної поліції у Львівській області Світлана Добровольська.

Читайте такожЖертва холодів: у Києві на смерть замерз чоловік - ЗМІ«Попередньо відомо, що 57-річний чоловік прийшов вранці до храму разом зі знайомим. Йому раптово стало зле, він сів на лавку і помер до приїзду «швидкої». Правоохоронці направили тіло на експертизу, яка встановить причину його смерті», - розповіла вона.

Також Добровольська спростувала інформацію про те, що чоловік замерз, очікуючи своєї черги на безкоштовний обід.

У храмі уточнили, що інцидент стався близько 10:00. Чоловікові стало зле у церкві, його вивели на вулицю і посадили на лавку, де він і помер.

Раніше у Мережі з'явилася інформація, що у Львові чоловік пенсійного віку нібито помер на лавочці під час безкоштовної роздачі їжі. Пенсіонер не дочекався своєї порції їжі й замерз на смерть, йдеться у Telegram-каналі Крокодил.

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Автор: Мирослава Бзікадзе