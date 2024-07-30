Чоловік вини не визнав і не розкаявся.

До 4 років ув’язнення засуджено охоронця в Києві, який під час повітряної тривоги не відкрив двері до укриття в поліклініці, що призвело до загибелі трьох людей, серед яких 9-річна дівчинка. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Суд визнав винним охоронця лікарні у завідомому залишенні без допомоги осіб, які перебували у небезпечному для життя стані, і позбавленні можливості вжити заходів до самозбереження внаслідок безпорадного стану, при наявності змоги надати їм допомогу, що призвело до загибелі трьох осіб (ч. 3 ст. 135 КК України)", - сказано в повідомленні.

В Офісу генпрокурора зазначають, що в суді було доведено, що охоронець КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3" під час оголошення сигналу "повітряна тривога" в місті Києві в ніч на 1 червня 2023 не відчинив двері укриття. Це призвело до того, що під час ракетного обстрілу Києва збройними силами Росії загинуло троє людей, серед яких 9-річна дівчинка.

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В прокуратурі зазначають, що санкція ч. 3 ст. 135 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 8 років, а загибель малолітньої дитини, відповідно до ст. 67 КК України є обставиною, що обтяжує покарання.

В повідомленні сказано, що обвинувачений своєї вини не визнав, у вчиненому кримінальному правопорушенні не розкаявся.

"Під час судового розгляду чоловік постійно змінював покази щодо обставин події та причин, через які він не відкрив укриття (не встиг, не почув сигнал тривоги, не побачив людей). Врешті обвинувачений повідомив суду, що приміщення лікарні взагалі не обладнано укриттям і він не був зобов’язаний його відкривати", - повідомили в Офісі генпрокурора.

Прокурора пропонувалапризначити обвинуваченому покарання у вигляді позбавлення волі на строк 6 років 6 місяців.

"На даний час прокурори вивчають вирок суду щодо підстав для його оскарження", - сказано в повідомленні".

Інцидент із зачиненим укриттям в Києві

Як повідомляв УНІАН, у ніч проти 1 червня 2023 року росіяни вдарили по столиці України балістичними ракетами.

У Деснянському районі Києва під час цієї нічної атаки росіян група людей не змогла потрапити всередину укриття, яке розташоване у поліклініці.

Тоді чоловік однієї із загиблих жінок розповів, що сім'я прийшла до укриття після оголошення повітряної тривоги, але воно виявилося зачиненим. Він зазначав, що люди бігли в укриття, але воно було зачинено – люди серед яких були жінки і діти дуже довго стукали, але ніхто не відкрив двері.

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