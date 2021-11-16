У будинку могло трапитися коротке замикання.

У Дніпрі поліцейські затримали адміністратора та санітарку будинку для літніх людей, де загинули п’ятеро жінок.

Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Дніпропетровської області.

Нагадаємо, що інцидент стався 16 листопада.

Жінки віком від 75 до 89 років могли померти через отруєння чадним газом.

Читайте такожЧоловік тричі вистрілив собі в обличчя і залишився живим"Попередньо встановлено, що в одній із кімнат на другому поверсі будинку, де виявлені загиблі, трапилося коротке замикання та загоряння електропроводки", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські затримали адміністратора та санітарку закладу.

Слідство триває, згодом будуть призначені всі необхідні експертизи.

Раніше повідомлялося, що у Миколаївській області в результаті пожежі загинули три людини.

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Автор: Людмила Жерновська