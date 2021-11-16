У Дніпрі поліцейські затримали адміністратора та санітарку будинку для літніх людей, де загинули п’ятеро жінок.
Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Дніпропетровської області.
Нагадаємо, що інцидент стався 16 листопада.
Жінки віком від 75 до 89 років могли померти через отруєння чадним газом.
Читайте такожЧоловік тричі вистрілив собі в обличчя і залишився живим"Попередньо встановлено, що в одній із кімнат на другому поверсі будинку, де виявлені загиблі, трапилося коротке замикання та загоряння електропроводки", - йдеться у повідомленні.
Поліцейські затримали адміністратора та санітарку закладу.
Слідство триває, згодом будуть призначені всі необхідні експертизи.
Раніше повідомлялося, що у Миколаївській області в результаті пожежі загинули три людини.