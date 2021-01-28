Призначено розслідування даного трагічного випадку.

На одному з військових полігонів внаслідок наїзду бронетранспортера загинув військовослужбовець.

Читайте такожЗбили на переході: під Києвом трагічно загинув ветеран АТО (фото)Про це у Facebook інформує оперативне командування "Північ".

«Cьогодні, 28 січня, близько 9:15 через порушення техніки безпеки на одному з загальновійськових полігонів сталася біда: загинув військовослужбовець. При буксуванні військової техніки стався наїзд на військовослужбовця. Механік-водій мтлб, що буксувалася, в умовах обмеженої видимості бойової машини не зміг пересвідчитись у відсутності людей перед машиною і почав рух, в результаті чого спричинив тяжке травмування військовослужбовця та його смерть», - йдеться у повідомленні.

Загинув старший солдат Анатолій Мельник, 1981 року народження, сумчанин.

«Самотньою залишилась його дружина, теж військовослужбовець - вони служили разом, в одній бригаді», - зазначається у повідомленні.

Командувачем оперативного командування "Північ" призначено розслідування даного трагічного випадку. Попередньо встановлено, що було порушення заходів безпеки через необережність.

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Переклад: Інна Андаліцька