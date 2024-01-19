Військовий посадовець мав отримати від підприємця хабар у розмірі майже 45 тис. доларів, за цю суму він обіцяв укласти договір про поставки оборонних товарів для ЗСУ.

Служба безпеки викрила ще одну схему розкрадання державних коштів на оборонних замовленнях для Сил безпеки та оборони України.

Як повідомив прес-центр СБУ, у результаті комплексних заходів у Києві "на гарячому" затримали начальника одного з управлінь Командування Сил підтримки ЗСУ та його спільника - гендиректора компанії-постачальника оборонних товарів.

В спецслужбі поінформували, що мова йде про полковника ЗСУ та керівника львівської компанії, які налагодили схему "відкатів" під час укладання контрактів. За даними слідства, військовий посадовець мав отримати від підприємця хабар у розмірі майже 45 тисяч доларів. За цю суму він обіцяв укласти договір про поставки оборонних товарів для ЗСУ.

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Зазначається, що СБУ затримала обох фігурантів під час передачі першого "траншу" - 14,6 тисяч доларів. При цьому сума запланованої угоди підприємця із Збройними силами становила 36 мільйонів гривень.

"Завдяки оперативному реагуванню спецслужби вдалося заблокувати реалізацію цієї оборудки та унеможливити подальші махінації з бюджетними коштами, які призначенні для фінансування потреб українських захисників. У ході більше ніж 30 обшуків на робочих місцях та за адресами проживання фігурантів у Києві та Львові вилучено ⁠комп’ютери, мобільні телефони, носії електронної інформації, документи та чорнову бухгалтерію із доказами злочинної схеми, а також ⁠майже 10 мільйонів готівки у гривневому еквіваленті, походження якої з’ясовується", - йдеться у повідомленні.

Наразі обом затриманим повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ⁠ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою неправомірної вигоди); ⁠ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

"Суд обрав їм запобіжний захід у виді тримання під вартою з правом внесення застави - 10 мільйонів гривень кожному. Триває розслідування, встановлюються й інші можливі учасники вказаної протиправної схеми. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна", - зазначили в СБУ.

Корупційні скандали: останні новини

29 грудня львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича затримали на спробі підкупу одного з керівників слідчого управління ДБР. Він пропонував 500 тисяч доларів за зняття арешту з майна підконтрольних йому компаній.

Компанії Гринкевича є одним із найбільших постачальників Міноборони. Вони виграли 23 тендери на постачання одягу армії на понад 1,5 млрд грн. Однак багато контрактів не було виконано, а деякі не в повному обсязі або за завищеними цінами. За попередніми оцінками, сума збитків може сягати понад 1 млрд грн.

У Міністерстві оборони України заявили про розірвання усіх договорів з компаніями бізнесмена. 11 січня ДБР повідомило про арешт майна сім’ї та компаній, підконтрольних Гринкевичу.

17 січня працівники Державного бюро розслідувань повідомили Гринкевичу про підозру. Вже вчора стало відомо, що його оголосили у розшук.

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