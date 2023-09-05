Він пообіцяв подарувати дівчинці мобільний телефон та рюкзак.

В Одеській області затримали чоловіка, який підозрюється у зґвалтуванні 10-річної дівчинки.

Як повідомили у Головному управлінні Нацполіції в Одеській області, інформація про скоєння злочину стосовно дитини надійшла від її матері ввечері 4 вересня.

Попередньо встановлено, що 30-річний родич запросив до себе у гості дівчинку, пообіцявши їй подарувати мобільний телефон і рюкзак.

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"Коли вона прийшла до його будинку, зґвалтував її", - розповіли у поліції.

Правоохоронці почали розслідування за ч. 4 ст. 152 (зґвалтування дитини) Кримінального кодексу України, в рамках якого вилучили речові докази та призначили судові експертизи. З дитиною працює поліцейський психолог.

Вирішується питання щодо повідомлення правопорушнику про підозру у злочині. Його затримано та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми.

Зґвалтування 12-річної дівчинки у Києві: що відомо

У Києві місцевий житель підозрюється у зґвалтуванні 12-річної дівчинки.

Чоловік близько року таємно спілкувався з нею за допомогою месенджера. Дівчинка виїхала з України в одну з країн Європи та отримала там соціальний прихисток. Своїм близьким вона казала, що спілкується з однолітком.

Дізнавшись, що вона тимчасово повернулася до України, чоловік запросив її на прогулянку, під час якої змусив піти з ним до гаража та вжити амфетамін, після чого зґвалтував. Потім зачинив дитину та пішов у власних справах на декілька годин.

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