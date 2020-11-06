Станцію "Майдан Незалежності" та пересадку на "Хрещатик" зачинено на вхід та вихід.

У Києві через повідомлення про мінування зачинили станцію метро "Майдан Незалежності" та пересадку на станцію "Хрещатик".

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Про це повідомляє прес-служба Київського метрополітену у Telegram-каналі.

"Станцію "Майдан Незалежності" + пересадку на "Хрещатик" зачинено на вхід та вихід", - йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що надійшов анонімний дзвінок про мінування.

Станом на 19:00 стало відомо, що станцію "Майдан Незалежності" та пересадку на станцію "Хрещатик" відчинено для пасажирів.

"Вибухонебезпечних предметів не виявлено. Метрополітен працює у звичайному режимі", - йдеться у повідомленні.

Посилення покарання за неправдиве мінування

Верховна Рада України планує посилити кримінальну відповідальність за неправдиві повідомлення про мінування метрополітенів, аеропортів, вокзалів та ряду інших об'єктів.

Новий законопроект передбачає, що неправдиве повідомлення про критично важливі об’єкти інфраструктури або об’єкти чи споруди, що забезпечують діяльність органів державної влади, або заклади охорони здоров’я, або заклади освіти тягне за собою покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років з конфіскацією майна або без такої.

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Автор: Катерина Лиманська