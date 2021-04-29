Психолого-психіатрична експертиза визнала жінку неосудною.

У Рівненській області суд відправив до психіатричного закладу жінку, яка у вересні минулого року застрелила свого чоловіка і поранила 13-річну доньку.

Читайте такожНа Донеччині п'яний чоловік зґвалтував 14-річного підліткаПро це повідомляє прес-служба Рівненської обласної прокуратури.

Зазначається, що Рівненським районним судом задоволено клопотання обласної прокуратури про застосування примусових заходів медичного характеру стосовно 45-річної рівнянки, яку обвинувачували в умисному вбивстві чоловіка та нанесенні тілесних ушкоджень дочці (ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 125 КК України).

Прокурором доведено, що у вересні минулого року, перебуваючи в будинку за місцем свого проживання, у садовому масиві «Криниченька» Білокриницької сільської ради Рівненського району, обвинувачена, діючи умисно, застосувавши самозарядний пістолет «ПМР», вистрілила в голову своєму чоловікові, від чого він помер на місці події.

«Після цього жінка здійснила не менше двох пострілів з того ж пістолету «ПМР» та не менше двох пострілів з гладкоствольного револьверу «SТALKER R1» в свою 13-річну доньку», - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі додали, що згідно з висновком психолого-психіатричної експертизи, жінка неосудна.

«Рішенням суду до неї застосовано примусові заходи медичного характеру у вигляді госпіталізації до психіатричного закладу з надання психіатричної допомоги із суворим наглядом», - сказано у повідомленні.

Що цьому передувало

5 вересня 2020 року у Рівненській області жінка вбила власного чоловіка і важко поранила доньку.

13-річну дівчинку з множинними пораненнями грудної клітини госпіталізували.

Також в медустанову з різаними ранами рук і кульовим пораненням в скроню доставили і саму жінку.

Їй було повідомлено про підозру за фактом вбивства чоловіка і замаху на життя малолітньої дочки.

За даними поліції, сім'я характеризувалася позитивно. Загиблий працював у будівельній фірмі, а підозрювана займалася викладацькою діяльністю.

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Автор: Світлана Макринська