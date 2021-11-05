Зайцева може уникнути повного покарання через нібито зразкову поведінку.

Потерпіла у справі смертельної ДТП в Харкові 2017 року з шістьма загиблими Оксана Євтєєва переймається, що засуджена до 10 років в’язниці Олена Зайцева може вийти достроково.

Про це вона розповіла в ефірі "Право на владу" ввечері, 4 листопада.

Жінка зауважила, що Зайцева може уникнути повного покарання через нібито зразкову поведінку у колонії.

"Якщо торік, наприклад, не хотіли розповідати, як у колонії сидить Зайцева, чим вона займається, то цього року вони (адміністрація колонії – УНІАН) навіть дали інтерв’ю, розповідали, як вона сидить, що вона дуже добре поводиться… Я з жахом уявляю, що буде, коли відбудеться річниця з того моменту, як не стало мого чоловіка і моєї сестри", – поділилася побоюваннями потерпіла.

Як писав УНІАН, Зайцева відбуває покарання у секторі мінімального рівня безпеки в Покровському виправному центрі Дніпропетровської області. Їй, з-поміж іншого, дозволені телефонні розмови, інтернет, регулярні зустрічі з родичами.

В інтерв’ю журналістам директорка закладу Інна Мицюк заявила про зразкову поведінку Зайцевої: "Зайцева як заїхала у Покровський виправний центр, так і по сьогодні поведінка її не змінилася. Веде себе зразково, до неї немає ніяких зауважень – на відміну від інших засуджених. А її непомітно, ніби й на зоні немає".

ДТП за участю Зайцевої у Харкові: що відомо

18 жовтня 2017 року в Харкові на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова сталося зіткнення "Лексуса "20-річної Зайцевої, який рухався на червоне світло світлофора з перевищенням дозволеної швидкості, і автомобіля "Фольксваген Туарег", за кермом якого був 49-річний Геннадій Дронов.

Після зіткнення "Лексус" вилетів на тротуар і збив 11 пішоходів. Внаслідок ДТП на місці загинули п'ятеро людей, ще одна людина померла від травм у лікарні.

26 лютого 2019 року Київський районний суд Харкова визнав Дронова і Зайцеву винними у скоєнні ДТП і призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі термінами по 10 років кожному.

Автор: Яна Ставська