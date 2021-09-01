Жінка від отриманих травм померла.

Страшна аварія сталася у Світловодську Кіровоградської області. Легковик на тротуарі зніс 27-річну матір трьох дітей.

Про це повідомляє ТСН.

На центральній вулиці міста близько 4 ранку Mazda на шаленій швидкості вилетіла на тротуар, збила кришку люка, знесла людину, протаранила стіну торгового центру та відлетіла ще на 20 метрів. За словами свідків, водій авто навіть не гальмував. В результаті уламки легковика, шматки будівлі та бетонної кришки люка розкидало навколо.

За словами свідків, водій авто навіть не гальмував.

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Пішоходом, якого збило авто, виявилася молода жінка. Вона стояла біля банківського термінала. У жінки троє дітей, наймолодшому всього лише місяць. Вона рано вранці вийшла з дому за дитячим харчуванням. Її доставили в лікарню у вкрай важкому стані.

"З травмою, яка не сумісна з життям, привезли в реанімаційне відділення, але попри реанімаційні заходи, врятувати життя її не вдалося", - повідомили медики.

В авто всього знаходилося п'ять осіб, з них двоє отримали травми, але їх життю нічого не загрожує.

Правоохоронці встановлюють обставини та причини аварії.

"Кров і сеча взяті на аналіз, буде проведено ряд експертиз і буде встановлено, чи перебувала водій за кермом в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Анастасія Горбачова