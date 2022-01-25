Чоловікові змінили запобіжний захід, 60 днів він перебуватиме під домашнім арештом.

У Харкові суд відпустив із СІЗО водія авто Toyota Land Cruiser, який збив двох дітей на пішохідному переході. Чоловік, який за даними прокуратури був у момент аварії під метадоном, перебуватиме під домашнім арештом.

Про це, посилаючись на спікера Харківської обласної прокуратури Дмитра Чубенка, повідомляє "Харків Times".

Так, суд змінив запобіжний захід для водія Toyota Land Cruiser Дмитра Лисенка. Чоловік підозрюється в тому, що він збив на пішохідному переході дітей - 13-річних хлопчика і дівчинку.

24 січня суддя Київського районного суду Харкова Наталія Бородіна прийняла рішення про зміну запобіжного заходу для чоловіка. Наступні 60 днів він проведе під домашнім арештом.

"Експертиза встановила у дітей пошкодження легкої та середньої тяжкості. Відповідно статтю перекваліфікували ч.1 ст. 286-1 КК", - пояснив виданню Чубенко.

В рамках цієї статті покарання передбачає позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п'яти років.

Спочатку кримінальна справа по ДТП на пішохідному переході відкривалася за тією ж статтею, але за іншою її частиною. Санкція статті передбачає позбавлення волі строком від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п'яти до восьми років.

"У даній ситуації найтяжчий запобіжний захід який можна було обрати, це домашній арешт", - додав спікер прокуратури.

Аварія "під метадоном" у Харкові: що відомо

11 листопада в Харкові позашляховик Toyota Land Cruiser в'їхав у групу людей на пішохідному переході. Автомобіль, не реагуючи на червоний сигнал світлофора, протаранив пішоходів на "зебрі".

Постраждали два підлітки 13 років.

Виявилося, що водій "міг бути під кайфом". Глава МВС Денис Монастирський повідомив, що водій позашляховика раніше притягувався до відповідальності за незаконне виробництво і зберігання наркотиків. Однак, справа до суду не дійшла.