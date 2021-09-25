Водійка "Toyota Camry" в’їхала у паркан охоронної території у Конча-Заспі. У соцмережі пишуть, що це може бути президентська резиденція.
Про це повідомляють Вартові Еспресо в Facebook.
Як розповіли свідки, жінка рухалась у напрямку Києва, і, як стверджувала, заснула за кермом.
Авто виїхало на зелену зону й врізалося у паркан території, яка, імовірно, охороняється управлінням держохорони.
Унаслідок зіткнення постраждали лише автомобіль і паркан. Сама водійка залишилась неушкодженою.
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Як писав УНІАН, під Одесою сталася ДТП з поліцейськими: п'ять постраждалих, зокрема 6-річний хлопчик. Попередньо відомо, що автомобіль Citroën зіткнувся з вантажівкою, яка рухалася у зустрічному напрямку. Внаслідок зіткнення травми отримали всі пасажири й водій Citroën.
Крім того, у столиці прямо під час руху спалахнув легковий автомобіль, водію не вдалося приборкати вогонь самотужки.
Також у Львові двоє чоловіків намагалися пограбувати 20-річну попутницю, яка сіла до них в авто, щоб доїхати у Львівську область. Підозрюваних вже затримали. Сама ж дівчина відкрила дверцята й на ходу вистрибнула з машини.
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