Поліція інцидент поки не коментувала.

Водійка "Toyota Camry" в’їхала у паркан охоронної території у Конча-Заспі. У соцмережі пишуть, що це може бути президентська резиденція.

Про це повідомляють Вартові Еспресо в Facebook.

Як розповіли свідки, жінка рухалась у напрямку Києва, і, як стверджувала, заснула за кермом.

Авто виїхало на зелену зону й врізалося у паркан території, яка, імовірно, охороняється управлінням держохорони.

Унаслідок зіткнення постраждали лише автомобіль і паркан. Сама водійка залишилась неушкодженою.

Читайте такожНа Київщині знайшли повішеним чоловіка, який зник ще у червніПоліція інцидент поки не коментувала.

Як писав УНІАН, під Одесою сталася ДТП з поліцейськими: п'ять постраждалих, зокрема 6-річний хлопчик. Попередньо відомо, що автомобіль Citroën зіткнувся з вантажівкою, яка рухалася у зустрічному напрямку. Внаслідок зіткнення травми отримали всі пасажири й водій Citroën.

Крім того, у столиці прямо під час руху спалахнув легковий автомобіль, водію не вдалося приборкати вогонь самотужки.

Також у Львові двоє чоловіків намагалися пограбувати 20-річну попутницю, яка сіла до них в авто, щоб доїхати у Львівську область. Підозрюваних вже затримали. Сама ж дівчина відкрила дверцята й на ходу вистрибнула з машини.

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Автор: Віолетта Орлова