Підозрюваних вже затримали. Їм загрожує до 10 років в'язниці.

Двоє чоловіків намагалися пограбувати 20-річну попутницю, яка сіла до них в авто, щоб доїхати у Львівську область. Підозрюваних вже затримали.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Дівчина намагалася доїхати з Івано-Франківська до Львівської області, але замість маршрутки зупинила попутку. Водій погодився підвезти дівчину за помірну плату.

Проїхавши більшу частину шляху, пасажир авто, який сидів поруч з водієм, раптово направив на дівчину предмет, схожий на пістолет, і зажадав віддати гроші та мобільний телефон. Дівчина відкрила дверцята й на ходу вистрибнула з машини. При цьому авто розвернулося та поїхало у зворотному напрямку.

Це все побачив перехожий, який заспокоїв перелякану дівчину і викликав поліцію. Зловмисників затримали. За розбій їм загрожує до 10 років в'язниці.

"Попри те, що підозрювані намагалися сховатися, після переслідування авто зупинили. Затриманими виявилися жителі Івано-Франківської області 17 та 22 років. Молодший з них вже був раніше судимий", - повідомили в поліції.

Як раніше повідомляв УНІАН, в Одеській області невідомі вкрали 300 тисяч доларів з автомобіля на автозаправній станції.

Автор: Анастасія Горбачова