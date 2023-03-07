Наразі чоловіка перевіряють на причетність до співпраці з представниками РФ та незаконними збройними формуваннями "ЛНР".

У Києві правоохоронці затримали дезертира зі Служби безпеки України, який понад 8 років переховувався від слідства.

Як повідомляє прес-служба Держбюро розслідувань, слідчі ДБР у взаємодії з СБУ затримали колишнього співробітника управління Служби безпеки України в Луганської області, який понад 8 років переховувався від слідства у справі за фактом дезертирства.

Так, у 2014 році після вторгнення росіян до Луганської області він не виконав наказ керівництва щодо передислокації й залишився у тимчасово окупованому Алчевську.

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Через деякий час колишній правоохоронець виїхав з окупованої території Луганщини на підконтрольну Україні територію.

"Однак, аби ухилитися від кримінальної відповідальності, він переховувався, обмеживши своє пересування навіть вулицею. Він вирішив, що у великому місті легше загубитись й оселився в столиці. Працівники ДБР спільно з СБУ затримали підозрюваного у Києві. Під час обшуку за його місцем проживання вилучені мобільні телефони та копії документів", - повідомили у ДБР.

Наразі чоловіка перевіряють на причетність до співпраці з представниками РФ та незаконними збройними формуваннями "ЛНР".

Екс-правоохоронцю повідомлено про підозру у дезертирстві (ч. 1 ст. 408 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання до 5 років позбавлення волі.

Зазначається, що з початку року слідчі ДБР завершили спеціальне досудове розслідування стосовно ще 9 співробітників СБУ – дезертирів, які у 2014 році залишилися на тимчасово окупованій території Луганської області.

Затримання екс-співробітників СБУ

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