Спершу охоронець намагався заспокоїти нападника, а потім просто втік.

Поведінка персоналу дніпровського маркета АТБ, де 19 грудня покупець жорстоко побив 19-річного хлопця, викликає багато питань.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Вже встановлено, що суперечка між покупцями сталася у відділі алкоголю: хлопець випадково зачепив плечем 33-річного мешканця Дніпра. На касі між чоловіками скандал спалахнув з новою силою, внаслідок чого 33-річний покупець накинувся на юнака і жорстоко бив його 5 хвилин.

За словами журналістів, спершу охоронець намагався заспокоїти нападника, а потім просто втік. Поліція приїхала за 6 хвилин після дзвінка й затримала його на ганку.

«Охоронці магазину не є співробітниками правоохоронних органів. Відповідно, за інструкцією, вони не мають право втручатися фізично. Виходячи вже з отриманої інформації, ми вважаємо, що охоронці, співробітники магазину, діяли чітко, злагоджено й оперативно», — пояснив керівник управління корпоративних комунікацій мережі супермаркетів Сергій Демченко.

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Автор: УНІАН