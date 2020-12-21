Нападник завдав потерпілому численні тілесні ушкодження.

У Дніпрі за замах на вбивство місцевого жителя поліцейські затримали 33-річного чоловіка.

Про це повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Зазначається, що інцидент стався 19 грудня в одному з магазинів по вулиці Січеславська Набережна, що у Центральному районі міста.

Як встановили правоохоронці, в приміщенні торгового закладу між двома чоловіками стався конфлікт, під час якого зловмисник наніс 19-річному потерпілому множинні удари по різних частинах тіла.

Правоохоронці встановили, що до скоєння злочину причетний 33-річний місцевий житель. Наразі його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

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20 грудня слідчим Дніпровського відділу поліції чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Як повідомляє телеграм-каналі "Х * Днепр", інцидент стався ще в суботу ввечері в супермаркеті АТБ, розташованому на Січеславській набережній, 13.

"В результаті побиття молодий чоловік отримав відкриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, рани правої скроневої області і сильний забій хребта. Потерпілого з отриманими травмами госпіталізували в лікарню", - сказано в повідомленні.

Як видно на відео, охоронець супермаркету якийсь час намагався зупинити нападника, проте потім кудись пішов.

Увага! Відео містить сцени насильства! Не рекомендується до перегляду вразливим людям, вагітним і неповнолітнім!

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Автори: Олександр Топчій, Світлана Макринська