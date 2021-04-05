У Києві притягнули до адміністративної відповідальності чоловіків, які використовували птахів для заробітку.
Читайте такожДвоє росіян побили киянина за розпиття пива на вулиці (фото)Про це повідомляють у МВС.
До патрульної поліції Києва звернулись зоозахисники з проханням допомогти у боротьбі з особами, які використовують птахів для фотографування.
Прибувши в паркову зону на Володимирському узвозі, інспектори виявили чоловіка з шістьма голубами, яких він використовував для заробітку.
Птахи тіснилися в пластикових контейнерах без води та їжі. Жодних документів на них чоловік надати не зміг. Неподалік правоохоронці помітили іншого громадянина з соколом, який теж шукав охочих зробити фото.
Обох чоловіків притягнули до адміністративної відповідальності. На першого патрульні склали протокол за ч. 2 ст. 89 (Жорстоке поводження з тваринами) КУпАП, що передбачає штраф від 3400 до 5100 гривень та конфіскацію тварин. Птахів вилучили у безпечне місце до рішення суду.
На другого чоловіка винесли постанову за ст. 89 (Жорстоке поводження з тваринами) КУпАП, яка передбачає 3400 гривень штраф.
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