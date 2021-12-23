Зловмисники стрибали на понівечених тілах, зазначили в прокуратурі.

У Дніпрі трьом місцевим жителям повідомлено про підозру у жорстокому вбивстві двох безхатченків, й суд вже обрав їм запобіжний захід.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Дніпропетровської обласної прокуратури.

За даними слідства, 21 грудня біля однієї зі шкіл Дніпра компанія з двох чоловіків та дівчини побачили двох безхатьків.

"Заради розваги вони наносили їм численні удари ножем та розбитою скляною пляшкою, били по голові шматком бетонної плити, стрибали на понівечених тілах. Від отриманих травм потерпілі померли", – йдеться у повідомленні.

Амур-Нижньодніпровський районний суд Дніпра сьогодні обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави трьом підозрюваним у навмисному вбивстві двох безхатченків.

Зазначається, що двох чоловіків та жінку заарештовано строком на 60 діб без права на внесення застави.

Читайте такожВбивство і зґвалтування 11-річного хлопчика у Дніпрі: суд виніс вирокЗловмисникам було повідомлено про підозру у вбивстві двох людей (ч. 2 ст. 115 КК України). Їх затримано в порядку ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У прокуратурі додали, що за вчинення вказаного злочину їм загрожує покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Нагадаємо, у Дніпрі 21 грудня виявили тіла двох безхатченків.

За даними поліції, між ними й трьома місцевими жителями виникла сварка, внаслідок якої потерпілі отримали численні ножові поранення тіла та травми голови.

Цього ж дня правоохоронці розшукали та затримали двох чоловіків, 1994 та 2002 років народження, і 29-річну жінку, причетних до злочину. Під час обшуку за місцем мешкання одного із затриманих вилучили ніж, який може бути знаряддям злочину.

Вас також можуть зацікавити новини: