Обличчя одного з убитих було спотворене.

У Дніпрі біля школи знайшли понівечені тіла двох чоловіків. Поліція підозрює у злочині трьох чоловіків і дівчину.

Про це пише Інформатор з посиланням на джерела.

Закривавлені тіла знайшли біля школи №131. На тілах чоловіків виявили сліди побоїв і ножових поранень, а обличчя одного з них було спотворене.

Правоохоронці розшукали і затримали трьох хлопців і дівчину.

Читайте такожНа Харківщині шкуродери вбили кішку і повісили на воротах церквиЗа інформацією джерела видання, молоді люди побачили двох безхатченків, коли святкували день народження.

Один із затриманих спочатку побив їх, а потім почав наносити їм удари ножем. Після цього він взяв частину бетонної плити і почав кидати її на голови жертвам.

Наразі слідчі з'ясовують всі обставини події.

Раніше повідомлялося, що у Рівному відвідувач кафе жорстоко побив фельдшера екстреної медичної допомоги.

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