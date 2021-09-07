Інший водій у аварії не постраждав.

На Миколаївщині поліція встановлює обставини дорожньо-транспортної пригоди за участі мера Вознесенська Євгенія Величка.

Про це повідомили у відділі комунікації Головного управління Національної поліції у Миколаївській області.

Аварія сталася вранці 7 вересня на перетині вулиць Берегового та Черняховського у Вознесенську, де зіштовхнулися автомобіль Volkswagen Passat та пасажирський автобус.

Зазначається, що внаслідок ДТП травмувань зазнав водій Volkswagen, 32-річний мер Вознесенська. Проте, в якому саме стані перебуває Величко, наразі невідомо.

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На місці події працюють поліцейські, обставини та причини автоаварії встановлюються.

Сам Величко те, що трапилося, поки що не коментував.

Нагадаємо, нещодавно водій з ознаками наркотичного сп'яніння спровокував у Миколаєві 18 аварій й намагався втекти від правоохоронців.

Автор: Світлана Макринська