Місцеві ЗМІ повідомляють, що за кермом міг бути депутат.

У Миколаєві в ніч на 12 листопада сталася ДТП за участю BMW та Mitsubishi Lancer. Від удару останній розірвало, а водій BMW зник з місця події.

Читайте такожВ Одеській області п'яний водій з дружиною втекли з місця ДТП, залишивши в авто загиблого пасажира (фото, відео)Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Миколаївської області.

11 листопада близько 23:15 на проспекті Героїв України в районі перехрестя з провулком Парусним зіткнулися BMW, під керуванням невстановленого водія, та Mitsubishi Lancer, за кермом якого перебував 35-річний чоловік.

У результаті дорожньо-транспортної пригоди водій Mitsubishi отримав тілесні ушкодження та з місця події був доставлений до медичного закладу. Водій BMW, залишивши авто, зник з місця події.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини автоаварії та місцезнаходження другого учасника пригоди. За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками ст. 286 ККУ «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».

Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту Слідчого управління ГУНП в Миколаївській області просить громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини ДТП, або можуть надати записи з відеореєстраторів, які зафіксували вказану автоаварію, звернутись за телефонами (093) 483-63-79 або 102.

Місцеве видання «Новости-N» пише, що судячи по знайденим в авто документам BMW належить депутату Миколаївської обласної ради Владиславу Белаві. А один із перехожих стверджує, що BMW проїхав на червоний сигнал світлофора.

Як пишуть місцеві ЗМІ, у листопаді 2018 року у Миколаєві патрульні зупинили Maserati, за кермом якого перебував депутат Белава. У нього виявили візуальні ознаки алкогольного сп'яніння і запропонували пройти перевірку на алкотестері.

Чоловік відмовився та поїхав в наркологічну лабораторію. Більш ніж через місяць експерти повідомили, що депутат був тверезим.

Вам може бути цікаво

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Людмила Жерновська