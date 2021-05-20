Правоохоронці задокументували причетність злочинної групи до кількох розбійних нападів на території Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської та Харківської областей.

Під Києвом правоохоронці затримали трьох чоловіків, які підозрюються у скоєнні розбійного нападу та пограбуванні харків’янки.

Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що вночі 19 травня до домоволодіння, розташованого по вулиці Академіка Погорєлова у Харкові, увірвалися троє чоловіків. Вони зв’язали 56-річну жінку та, застосовуючи гарячу праску, вимагали розповісти їм про розташування сейфу.

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Потерпіла розказала про місця зберігання коштів та цінних речей, наявних у будинку.

Зловмисники забрали грошові кошти на суму 60 тис. євро, 50 тис. доларів, а також вироби із золота, наручні годинники.

Зазначається, що 20 травня трьох нападників затримано в порядку ст. 208 КПК України на трасі Київ-Житомир поблизу столиці. Ними виявилися 37-річний житель Луцька, а також 45-річний і 44-річний львів’яни.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру за фактом розбою (ч. 4 ст. 187 КК України) та обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Як повідомили в прес-службі Міністерства внутрішніх справ, зловмисники здійснювали жорстокі напади з вогнепальною та холодною зброєю і на будинки мешканців, і на офісні приміщення.

Поліцейські встановили, що мешканці Львівської, Рівненської та Івано-Франківської областей організували озброєне вогнепальною та холодною зброєю злочинне угруповання для систематичного вчинення розбійних нападів.

"Група з чітким розподілом ролей кожного учасника діяла упродовж тривалого часу. Нею було скоєно ряд жорстоких злочинів на території чотирьох областей. Працювала достатньо жорстко та агресивно. Під час злочинів поводилися достатньо зухвало, влаштовували погроми, катували людей, зокрема розпеченою праскою, перед цим прив’язуючи жертву скотчем до стільця", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що раніше судимі за вчинення аналогічних злочинів мали спеціальну фізичну підготовку, ретельно готувалися та планували кожний злочин. Автомобілі, які використовувалися під час скоєння злочинів, після розбою спалювалися, як і всі речові докази, які потім могли якимось чином вивести на угруповання.

Слідчі з’ясували, що члени угруповання вивчали спосіб життя потенційних жертв, їхнє матеріальне становище, поведінку, зв’язки, перебування поза межами дому. Усі напади скоювали зазвичай у вечірній або нічний час.

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Зокрема, у травні цього року здійснили розбійний напад на приватне помешкання згаданої вище жінки в Харкові.

На даний час задокументовано причетність групи до вчинення кількох розбійних нападів на території Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської та Харківської областей.

Попередньо встановлено, що вони заволоділи понад 200 тис. доларів та золотими виробами. Точна сума збитків встановлюється.

"Трьох активних учасників злочинного угруповання сьогодні було затримано із залученням спецпідрозділу КОРД поліції Київщини", - повідомили в МВС.

Зловмисникам може загрожувати до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

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Автори: Світлана Макринська, Інна Андаліцька