За її словами до будівлі лікарні увірвалися люди, які погрожують її заступникам.

Звільнена головна лікарка Миколаївської інфекційної лікарні Світлана Федорова заявила про рейдерське захоплення медзакладу.

На своїй сторінці у Facebook вона повідомила, що до будівлі увірвалися люди, які погрожують її заступникам, вони вимагають видати трудову книжку екс-главлікаря та наказ про звільнення.

Федорова підкреслила, що на її заступників морально тиснуть, навіть медикам надходять погрози.

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"Прошу допомогти моїм колегам! До нашої лікарні увірвалися люди. З криками та погрозами наражають на пресинг морального тиску моїх заступників. Вимагають видати їм мою трудову книжку та наказ про звільнення мене як головного лікаря і як лікаря. На аргументи заступника, що звільняти мене як лікаря нема за що, відповідають погрозами. На вмовляння перевести все в законне русло і за адвоката лікарні продовжити розмову – потік погроз. Захистіть моїх робітників. Зупиніть свавілля", - написала Федорова.

Медик також уточнила, що люди, які увірвалися до лікарні, керуються рішенням облради про її звільнення та довіреністю, яку видала облрада. Вона прикріпила до своєї посади фото відповідного документа.

Як писав УНІАН, депутати Миколаївської обласної ради проголосували за відставку головного лікаря Миколаївської обласної інфекційної лікарні Світлани Федорової.

Нагадаємо, що у листопаді Федорова публічно заявила про критичну ситуацію з медичним киснем для пацієнтів у лікарні. Після цієї заяви медустанова стала відома на всю країну.

"Поки влада розповідає, що з киснем все чудово, кисню немає! Не можемо заправити з відучора 400 кг рідкого кисню. До вечора це буде 600, до завтрашнього ранку – 800 кг, яких ніде дістати за будь-які гроші. Балони на такий потік хворих не рятують… Ау, ОДА й облрада! Прокиньтесь!" – заявила тоді Федорова.

У лікарні почалися перевірки від Міністерства охорони здоров’я. Лікарню погрожували закрити, а саму Федорову почали шантажували.

Вчора стало відомо, що з 1 січня 2022 року Миколаївську інфекційну лікарню закривають.

"Лікарню не подали як "ковідну", НСЗУ відмовила у укладанні договорів. Прошу всіх родичів хворих забирати своїх пацієнтів куди скаже облздрав. Нам не повідомляють куди переводити", - повідомила Федорова.