Кандидат на посаду міністра охорони здоров’я запевняє, що готовий представити своє бачення розвитку системи охорони здоров’я.

Кандидат на посаду міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко заявляє про готовність презентувати концепцію медичного страхування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав відповідаючи на запитання народних депутатів перед обранням на посаду міністра щодо концепції або законопроекту про страхову медицину.

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«У мене є варіант вирішення, який хочу вам запропонувати – ви сьогодні натискаєте кнопку підтримати, а я на наступній годині запитань до уряду презентую концепцію розвитку системи охорони здоров’я, де окремий блок присвячується розвитку медичного страхування в Україні», - зазначив Ляшко.

Як повідомляв УНІАН, 18 травня Верховна Рада звільнила з посади міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

19 травня комітет ВР з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування запропонував підтримати кандидатуру заступника міністра охорони здоров'я - головного санітарного лікаря Віктора Ляшка на посаду міністра охорони здоров'я.

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Автор: Надя Пришляк