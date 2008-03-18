Реєстратор «Турбоатома» заявляє, що збори ВАТ проходили без його участі

Київ. 18 березня. УНІАН. Реєстратор Відкритого акціонерного товариства «Турбоатом» - ТОВ «Реєстр Холдинг» заявляє, що останні збори акціонерів ВАТ, які відбулися 14 березня, проходили без його участі.

Про це йдеться У повідомленні ТОВ «Реєстр Холдинг», текст якого переданий УНІАН.

«ТОВ «Реєстр Холдинг» не готувало зборів акціонерів, виконуючи рішення Харківського господарського суду від 12 грудня 2007 року про заборону реєстратору ТОВ «Реєстр Холдинг» проводити будь-які дії з реєстром ВАТ «Турбоатом», - зазначається в повідомленні.

Окрім цього, в повідомленні вказується, що представник Фонду державного майна України проголосував за призначення Віктора СУБОТІНА директором ВАТ «Турбоатом», незважаючи на заборону на дії з реєстром.

«Це вже третя спроба Фонду призначити його (СУБОТІНА) на цю посаду. Перший раз В.СУБОТІН був призначений наказом голови ФДМУ Валентини СЕМЕНЮК, що є прямим порушенням закону про ВАТ – такі рішення правомочні приймати тільки збори акціонерів. Його призначення досі оскаржується в суді акціонерами. До квітня минулого року В.СУБОТІН був головою наглядової ради ВАТ «Мегабанк», - повідомляє реєстратор.

Як повідомлялося в ЗМІ, 14 лютого 2008 року перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ дав доручення голови ФДМУ Валентині СЕМЕНЮК звільнити В.СУБОТІНА з посади генерального директора ВАТ «Турбоатом».

Нагадаємо, в грудні 2007 року за результатами перевірки Контрольно-ревізійного управління і Державної податкової адміністрації Харківської області було виявлено ряд порушень у господарській діяльності ВАТ «Турбоатом».

Понад 45 млн. дол. у 2005-2007 роках ВАТ «Турбоатом» були покладені на депозити під 1-4% річних у харківському «Мегабанку», власником якого є генеральний директор «Турбоатома» Віктор СУБОТІН.

Перевірка КРУ також засвідчила той факт, що ухвалені В.СУБОТІНИМ управлінські рішення з розміщення вільних коштів привели до недоотримання доходів підприємства у вигляді відсотків на суму близько 24 млн. грн. і зменшення надходжень до бюджету у вигляді дивідендів у розмірі близько 8 млн. грн.

Відповідно до акту перевірки, у той час, коли «Турбоатом» вилучав обігові кошти на депозитні рахунки і в субординований борг, підприємство зажадало залучення кредитних ресурсів на загальну суму 68,8 млн. грн., що призвело до додаткових витрат за користування кредитами у вигляді відсотків на 1,5 млн. грн.

Довідка УНІАН. ВАТ ”Турбоатом” випускає парові турбіни для ТЕС та АЕС, гідротурбіни для ГЕС, газові турбіни для ТЕС. Виробництво турбін здійснюється за замкнутим циклом: від проектно-конструкторських і науково-дослідних робіт до виготовлення, складання, випробування турбін та відвантаження. У структуру ”Турбоатома” входять два спеціальні конструкторські бюро, технологічні підрозділи, науково-дослідні лабораторії, заготівельна база, механообробне виробництво, випробування енергетичного устаткування.

75,22% акцій ”Турбоатома” знаходяться у розпорядженні Фонду держмайна України.