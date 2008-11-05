На Сході можливий дощ зі снігом

Харків. 5 листопада. УНІАН. У четвер, 6 листопада, в Україні без істотних опадів, вдень 5-10° тепла.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, 6 листопада хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, лише вдень у східній частині невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом. Вночі та вранці у західних областях місцями туман. Вітер північно-східний, у західній частині південно-східний, 7-12 м/с, на півдні та сході місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, у південній частині місцями 10-12°; вдень 5-10°, у південній частині та прикарпатських областях 12-17, на Закарпатті до 20°.

7-8 листопада в Україні очікується похолодання: температура 7 листопада вночі 0-5° морозу, на півдні та заході 0-5° тепла, 8 листопада 2-7° морозу, у східній частині 7-12° морозу, в Криму 3° морозу-2° тепла; вдень в Україні 1-6° тепла; на Закарпатті вночі 2-7° тепла, вдень 8-14°; на Південному узбережжі Криму вночі 4-7° тепла, вдень 7-11°. Без опадів. Вітер переважно східний, південно-східний, 5-10 м/с, 7 листопада в Криму окремі пориви 15-20 м/с.

9-10 листопада характер погоди суттєво не зміниться.

У Києві 6 листопада хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 6-8°; по області вночі 3-8° тепла, вдень 5-10°.

7-8 листопада у столиці очікується похолодання: температура 7 листопада вночі 0-3° морозу, 8 листопада 2-7° морозу; вдень 1-6° тепла. Без опадів. Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с.

9-10 листопада характер погоди суттєво не зміниться.