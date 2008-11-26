Ющенко нагородив Захарова орденом Свободи

00:02, 26 листопада 2008
Харьків
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Президент видав Указ

Харків. 26 листопада. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО нагородив голову правління Української Гельсінської спілки з прав людини, багаторічного керівника Харківської правозахисної групи Євгена ЗАХАРОВА орденом Свободи.

Про це йдеться в Указі Президента, опублікованому на його офіційному сайті.

Орденами Свободи з нагоди Дня Свободи нагороджений письменник, правозахисник  Євген СВЕРСТЮК, а також правозахисник, громадський і політичний діяч Степан ХМАРА.

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