Ющенко нагородив Захарова орденом Свободи
00:02, 26 листопада 2008Харьків
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Президент видав Указ
Харків. 26 листопада. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО нагородив голову правління Української Гельсінської спілки з прав людини, багаторічного керівника Харківської правозахисної групи Євгена ЗАХАРОВА орденом Свободи.
Про це йдеться в Указі Президента, опублікованому на його офіційному сайті.
Орденами Свободи з нагоди Дня Свободи нагороджений письменник, правозахисник Євген СВЕРСТЮК, а також правозахисник, громадський і політичний діяч Степан ХМАРА.
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