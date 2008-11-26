Ющенко нагородив Захарова орденом Свободи

Харків. 26 листопада. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО нагородив голову правління Української Гельсінської спілки з прав людини, багаторічного керівника Харківської правозахисної групи Євгена ЗАХАРОВА орденом Свободи.

Про це йдеться в Указі Президента, опублікованому на його офіційному сайті.

Орденами Свободи з нагоди Дня Свободи нагороджений письменник, правозахисник Євген СВЕРСТЮК, а також правозахисник, громадський і політичний діяч Степан ХМАРА.