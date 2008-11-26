Євро на міжбанку вийшло за 9 гривень

Харків. 26 листопада. УНІАН. Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 6,6350/6,7850 грн., до 11:00 ціни зросли до 6,7500/6,9500 грн., повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2365/0,2450 грн., а до 11:00 ціни піднялися до 0,2420/0,2510 грн. У Росії курс долар-рубель впав, і до 11:00 встановився на рівні 27,3340 (-0,0377) рублів.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,2968/1,2970 грн., змінюючись у достатньо вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 8,5995/8,8040 грн., до 11:00 ціни пішли вгору – до 8,7590/9,0290 грн.