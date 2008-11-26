Добкін: прибуткова частина бюджету виконана лише на 47%

Харків. 26 листопада. УНІАН. На останні числа листопада прибуткова частина бюджету виконана лише на 47 відсотків.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-служби Харківської міськради , про це сьогодні повідомив на прес-конференції міський голова Михайло ДОБКІН.

Мер зазначив, що на сьогодні в умовах всесвітньої фінансової кризи всі міські господарства в нашій країні працюють у плані фінансування дуже напружено. За його інформацією, у першому півріччі ц. р. бюджет міста перевиконувався на 20%, що дозволило фінансувати такі програми, які не фінансувалися десятиріччями. На останні числа листопада прибуткова частина бюджету виконана лише на 47 відсотків, грудень, швидше за все, буде ще гіршим. Тому фінансуватися будуть лише ті процеси, які дозволяють забезпечувати безпеку і життєдіяльність 1,5 млн. мегаполісу. Окрім захищених статей фінансуватимуться тільки ті види робіт, які входять до обов`язкового переліку робіт, що проводяться для нормальної життєдіяльності міста.

«На сьогодні запас міцності у Харкова ще високий, і ми впоралися зі всіма поставленими завданнями. Всі комунальні підприємства готові до будь-яких випробувань цією зимою. Природно, враховуючи зношеність мереж, ми не зможемо прожити без аварійних ситуацій, але ми готові до їх локалізації, усунення і надання вже звичних за багато років послуг городянам – таких, як прибирання доріг, подача води, вивезення сміття тощо», – підкреслив сказав М.ДОБКІН.