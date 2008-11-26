У частині Московського р-ну відключено тепло і гарячу воду

Харків. 26 листопада. УНІАН. Частині Московського району сьогодні припинено подачу гарячої води і відключено теплопостачання.

Як повідомляє сайт Харківської міськради, 26 листопада в Московському районі з 8.00 до 20.00 виводиться в ремонт ділянка тепломагістралі для усунення дефекту на подаючому трубопроводі Ф=800 мм з відключенням опалювання і гарячого водопостачання 99 житлових будинків, 5 шкіл, 6 дитячих комбінатів, 6 відомств (не житлових). Територія ремонту обмежена вул. Гарібальді вул. Тимурівців, вул. Блюхера, пр. Тракторобудівників, пр. 50 років ВЛКСМ, вул. Г. Широнінців, вул. Познанська.

Сьогодні ж, з 08.00 до 20.00 виводиться в ремонт ділянка тепломагістралі для усунення дефекту на подаючому трубопроводі Ф=400 мм з відключенням опалювання і гарячого водопостачання 33 житлових будинків, 1 школи, 16 відомств (не житлових). Територія - вул. Гарібальді, вул. Тимурівців, вул. Блюхера.