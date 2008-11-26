Харків поки що утримається від позик - Добкін

Харків. 26 листопада. УНІАН. На даний момент отримання позики міською владою припинено.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-служби міськради, про це повідомив сьогодні Харківський міський голова Михайло ДОБКІН, відзначивши, що оформлені всі необхідні документи, але відповідей від фінансових установ, яким було запропоновано викупити облігації, не отримано.

М.ДОБКІН підкреслив, що у Харкова була можливість одержати позику під 7% річних у валюті, проте тяганина в Міністерстві фінансів і непродумана політика профільного міністра призвели до необхідності переоформлення документації. Позика повинна бути взята під 16% річних у гривнах, а на даний момент банківський відсоток становить від 28% річних. «Поки чекатимемо кращих часів», - сказав міський голова.