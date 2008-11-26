Нацбанк просить населення не нагрібати доларів
13:51, 26 листопада 2008Харьків
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Інакше зростання курсу не зупинити
Харків. 26 листопада. УНІАН. Нацбанк України закликає громадян припинити ажіотажне скуповування іноземної валюти.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам перший заступник голови НБУ Анатолій ШАПОВАЛОВ.
«Щойно заспокоїться (ажіотажний попит на валюту – УНІАН), одразу зупиниться курс. Якщо продовжуватиметься практика за будь-яку ціну добути цей «зелений», то так і продовжуватиметься далі», – сказав А.ШАПОВАЛОВ.
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