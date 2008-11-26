Добкін не хоче бути касиром

Харків. 26 листопада. УНІАН. Місцеве самоврядування не повинне перетворюватися на касу з виплати зарплат.

Як повідомляє сайт міськради, таку точку зору висловив сьогодні журналістам Харківський міський голова Михайло ДОБКІН, аналізуючи перспективи формування бюджету на майбутній рік.

М.ДОБКІН відзначив, що на сьогоднішній день показники державного бюджету-2009 ще не обговорюються в деталях, проте уряд уже дав зрозуміти, що коштів на розвиток органів місцевого самоврядування не одержать – не йдеться навіть про компенсацію пільгового проїзду громадян. Виплата зарплат, оплата енергоносіїв, які споживають бюджетні установи – це практично все, на що можуть розраховувати регіони.

«Вважаю, що такий підхід аморальний, - коментує М.ДОБКІН. – В умовах кризи органи місцевого самоврядування залишаються наодинці зі своїми проблемами. Тому ми підготували низку пропозицій уряду щодо перегляду наших взаємостосунків. Почати слід з бюджету: яким би не був рік щодо наповнення скарбниці (складний або вдалий), кошти потрібно розподіляти 50 на 50 (між державним і місцевими бюджетами). Інакше ми перетворюємося на касу з виплати зарплат і компенсації витрат на енергоносії. На розвиток не залишається ані копійки».

Міський голова вважає, що на забезпечення захищених статей бюджету повинне направлятися приблизно 38% консолідованого бюджету міста, інше – на розвиток.