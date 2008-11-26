Черновецького виселяють на Марс
14:18, 26 листопада 2008Харьків
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Меру столиці подарували акр землі
Харків. 26 листопада. УНІАН. Київському меру Леоніду Черновецькому подарували акр землі на Марсі.
Про це журналістам розповів голова Шевченківської районної державної адміністрації Києва та районної ради Віктор Пилипишин.
“Ми привітали Леоніда Чернівецького листівкою і букетом квітів і перевірили мера на те, як він сприймає жарти, - сказав Пилипишин. - Ми подарували йому один акр землі на Марсі. Є таке місячне агентство”.
За словами голови РДА, Черновецький на такий подарунок відреагував нормально і навіть похвалився своїм заступникам.
Як повідомляв УНІАН, учора Леоніду Черновецькому виповнилося 57 років.
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