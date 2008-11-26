Добкін проти 1,9 грн. за проїзд у метро

Харків. 26 листопада. УНІАН. Мер Харкова Михайло ДОБКІН вважає, що 1,9 грн. за одну поїздку в метро – це завищений тариф.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-служби міськради, свою точку зору на рівень оплати проїзду в міському метрополітені М.ДОБКІН висловив сьогодні на прес-конференції.

За його інформацією, фахівці профільного департаменту міськвиконкому вважають, що 1,90 грн. - це завищений тариф, і метро здатне забезпечити безпечне і якісне перевезення пасажирів з меншою вартістю однієї поїздки.

«Спочатку ми хочемо почути нові пропозиції від самого метрополітену, потім ці розрахунки повинна перевірити облдержадміністрація. І лише після того, як ми одержимо від ОДА перевірені ще раз розрахунки, тоді й ухвалюватимемо рішення погоджувати нам новий тариф або знову наполягати на його зменшенні», - сказав міський голова.