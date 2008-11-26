Початок року народ святкуватиме 7 днів

Харків. 26 листопада. УНІАН. Святкування Нового року та Різдва в Україні продовжиться 7 днів. Відповідне розпорядження Кабміну опубліковане на сайті парламенту.

Згідно з розпорядженням Кабінету міністрів України від 24 листопада 2008 р. N 1458-р, для створення сприятливих умови для святкування 1 січня - Нового року, 7 січня – Різдва Христового, а також раціонального використання робочого часу, Кабмін рекомендує керівникам підприємств, установ та організацій (за винятком органів Пенсійного фонду, Українського державного підприємства поштового зв`язку ”Укрпошта”, Державного казначейства і банківських установ) перенести в порядку і на умовах, встановлених законодавством, в 2009 році для працівників, яким встановлений п`ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями, робочі дні з п`ятниці 2 січня - на суботу 10 січня, понеділка 5 січня - на суботу 24 січня, вівторка 6 січня - на суботу 7 лютого.

Спеціальний режим роботи банків та їхніх установ у вказані дні встановлює Національний банк.