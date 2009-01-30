Фельдман пропонує послабити тиск на малий та середній бізнес

Харків. 30 січня. УНІАН. Народний депутат України (фракція БЮТ) Олександр ФЕЛЬДМАН вніс на розгляд Верховної Ради проект закону “Про внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів України (щодо зменшення розміру ринкового збору та збільшення розміру валового доходу осіб, що сплачують фіксований податок)”, яким пропонується послабити податковий тиск на малий та середній бізнес.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі депутата.

Як зазначається у пояснювальній записці до законопроекту, на сьогодні в Україні стає дедалі не вигіднішим займатися підприємницькою діяльність через високі податки та збори та низьку купівельну спроможність громадян. Особливо відчутно в сегменті малого та середнього бізнесу вдарила криза по підприємцях, що займаються торгівельною діяльністю, працюючи на ринках. Багатьох з них існуюче податкове законодавство, яке не адаптоване до нових кризових умов, поставило на межу виживання.

Як наслідок, підприємці відмовляються займатися торгівлею, а ринки поставленні на межу закриття, від чого бюджети, особливо місцеві, недораховують мільйони гривень надходжень внаслідок сплати податків та зборів. Це збільшує фінансове навантаження на соціальну сферу, оскільки не тільки втрачається джерело існуючих, створених підприємцями, робочих місць, а й звужується можливість зайнятості населення, звільненого з інших секторів економіки.

На переконання О.ФЕЛЬДМАНА, враховуючи світовий досвід виходу з економічної кризи та особливості діяльності малого та середнього бізнесу в Україні, актуальним є зменшення податкового тиску на підприємців, що торгують на ринках країни, шляхом зниження ставок ринкового збору. Це дасть змогу не тільки зберегти та створити робочі місця, а й забезпечити надходження до бюджету за рахунок економічно обґрунтованої ставки ринкового збору, яку на сьогодні зможуть реально сплачувати підприємці.

Крім цього, зазначає депутат, на даний час для сплати фіксованого податку, що сплачується громадянами, які здійснюють торгівлю на ринках, встановлено обмеження валового доходу в 7000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на рік (що складає 9917 грн. на місяць). Таке обмеження було запроваджене у 1998 році, коли за курсом долару США 1,93 грн., це дорівнювало 5138 доларів на місяць.

Проте, наголошує О.ФЕЛЬДМАН, за час, що сплив з моменту встановлення вказаного обмеження на валових дохід, мінімальна заробітна плата збільшилась у 12 разів, мінімальна пенсія збільшилась у 33 рази, індекс інфляції за 1998-2008 роки склав 400%, а курс долара США по відношенню до гривні, встановлений НБУ, з 1998 року збільшився у 4 рази.

Тому, на думку автора законопроекту, необхідно привести розмір обмеження валового доходу особи, що сплачує фіксований податок, у відповідність із існуючими реаліями, збільшивши розмір валового доходу платника фіксованого податку до 30000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на рік.

А.ФЕЛЬДМАН переконаний, що прийняття зазначеного законопроекту сприятиме зменшенню соціальної напруги, дасть змогу не тільки зберегти та створити робочі місця, а й забезпечити надходження до бюджету за рахунок економічно обґрунтованої ставки ринкового збору, яку на сьогодні зможуть реально сплачувати платники ринкового збору.