Слобожанщина не вабить українців?

Харків. 18 березня. УНІАН. Останніми роками значно зросла кількість українців, які пишаються своїм громадянством.

Такого висновку дійшли експерти Київського інституту проблем управління імені Горшеніна, який сьогодні підбивав підсумки річної програми соціологічних досліджень 2008 року «Проект країни».

Відповідно до даних, переданих УНІАН, для 88% респондентів Батьківщиною з великої літери є держава Україна.

Експерти Інституту Горшеніна зазначають, що, незважаючи на фінансово-економічну та політичну кризу, більшість українців пишаються тим, що вони є громадянами України. Так, порівняно з 2006 роком, кількість українців, які пишаються своїм громадянством, зросла на 16,3% (з 52,2% до 68,5% у цьому році).

Найпривабливішими регіонами для проживання в Україні є Київ, Крим, Закарпаття і Південь (Одеська, Миколаївська,Херсонська області).

58% населення України віддає перевагу унітарній державі, в той час як 22% хотіло б, аби в країні був федеративний устрій. Характерно, звертають увагу експерти, що найбільша кількість прихильників федеративного устрою проживає не лише на Донбасі, де таких 51% опитаних, і в Криму (33%), але й в Галичині, де за федеративний устрій виступає 31% респондентів. На думку фахівців інституту, більшість громадян підтримують унітарний устрій держави, тому що побоюються розпаду України, а також у зв’язку з нездатністю місцевої влади виконувати свої функції.

«Недовіра суспільства до влади та відсутність партійної культури є визначальними чинниками прихильного ставлення населення до мажоритарної системи виборів», - роблять висновок експерти на основі проведених досліджень.

Також вони зазначають, що респонденти не бачать сьогодні в Україні умов для розвитку науки, техніки, сучасних технологій, а також туризму, курортної сфери, оскільки в цих сферах немає прогресу, а громадська свідомість є досить консервативною. Люди традиційно орієнтовані на розвиток промисловості та сільського господарства.

У повідомленні нагадується, що впродовж 2008 року Київський Інститут проблем управління імені Горшеніна досліджував, якою бачать українці власну державу, і якою хотіли б її бачити, чого чекають від своєї країни, на що і на кого сподіваються, як планують своє майбутнє. Дослідження проводились методом індивідуальних інтерв’ю (face to face) та телефонних опитувань (CATI), і здійснювались в усіх обласних центрах України, містах Києві та Севастополі.