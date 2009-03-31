Погода на вівторок

Харків. 31 березня. УНІАН. У вівторок, 31 березня, в Україні очікується мінлива хмарність. Часом невеликий дощ, лише в Криму та Приазов`ї, а вдень і в західних областях без істотних опадів.

Вітер переважно західний, 5-10 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 3-8° тепла; вдень 7-12°, на Закарпатті, в східній та південній частині 11-16°, у Криму до 19° тепла; в Карпатах вночі близько 0°, вдень 2-7° тепла.

У Київській області у вівторок очікується невеликий дощ (вдень місцями). Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 7-12°.

У Києві - часом невеликий дощ (вдень місцями). Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 8-10°.