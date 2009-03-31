В області виявлено 14 випадків сказу тварин

12:09, 31 березня 2009
Харьків
0 0

Переважно це бездомні коти й собаки

Харків. 31 березня. УНІАН. За три місяці цього року на Харківщині виявлено 14 випадків захворювань тварин на сказ.

Про це повідомляє прес-служба облдержадміністрації з посиланням на начальника управління ветеринарної медицини в Харківській області Юрія БАЛИМА.

За його даними, серед інфікованих - переважно бездомні коти й собаки.

 

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter