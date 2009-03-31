В області виявлено 14 випадків сказу тварин

Харків. 31 березня. УНІАН. За три місяці цього року на Харківщині виявлено 14 випадків захворювань тварин на сказ.

Про це повідомляє прес-служба облдержадміністрації з посиланням на начальника управління ветеринарної медицини в Харківській області Юрія БАЛИМА.

За його даними, серед інфікованих - переважно бездомні коти й собаки.