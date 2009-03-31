Добкін похвалив Куйбіду

Харків. 31 березня. УНІАН.Харківчськоий міськи голова Михайло ДОБКІН позитивно оцінює дії міністра регіонального розвитку та будівництва України Василя КУЙБІДИ, спрямовані на наведення ладу в харківському ДАБКу.

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«Сегодня четко прослеживается позиция министерства и желание не только разобраться в проблемах харьковского ГАСКа, но и помочь их разрешить. Очень надеюсь, что массовый мор работников ГАСКа, вызванный приездом комиссии по их аттестации, не имеет ничего общего с причинами гибели гусей на Краснопавловском водохранилище. Уверен, что Министерству регионального развития и строительства удастся преодолеть Рубикон, выстроенный коммерческими структурами, и лишить их контроля над этим государственным учреждением», - передає прес-служба мерії слова М.ДОБКІНА..

«Местное самоуправление Харькова готово способствовать наведению порядка в ГАСКе и помочь министру Василию КУЙБІДІ», - заявив мер Харкова.