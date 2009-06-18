Кладовищенському вандалу дали 14 років за вбивство

Харків. 18 червня. УНІАН. Вироком апеляційного суду Харківської області 33-річного ніде непрацюючого мешканця Харківського району засуджено на 14 років позбавлення волі за вбивство на кладовищі літньої жінки.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури області, влітку 2008 р. він, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, здійснив на кладовищі вбивство і спалення 86-річної жінки. Вона стала свідком того, як чоловік демонтував декоративну огорожу у вигляді п’яти металевих ланцюгів з місця поховання односельців з метою подальшого їх продажу. Жінку неподалік упорядковувала могилу своїх близьких і криком благала зловмисника не робити наруги.

Суд погодився з пропозицією державного обвинувача щодо призначення міри покарання підсудному, повідомили у прес-службі.