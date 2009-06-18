Курси валют у комбанках Харкова

Долар 7,6-7,65 грн.

Харків. 18 червня. УНІАН. На 18 червня комерційні банки Харкова встановили такі курси валют: Мегабанк - куівля долара - 7,6 грн. (продаж - 7,7 грн.), євро - 10,5 грн. (10,75 грн.), Базис - 7,65 (7,7), 10,6 (10,75), Меркурій - 7,64 (7,71), 10,6 (10,75), Реал-банк - 7,63 (7,68), 10,55 (10,75) відповідно. Як повідомляв УНІАН, на 18 червня Національний банк України встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США – 761.9000 (на 17 червня – 761.1400), 100 EUR – 1054.4696 (на 17 червня – 1057.2235), 10 RUR – 2.4475 (на 17 червня – 2.4303).

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