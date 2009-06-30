В східній Україні облаштують 2 центри для нелегалів

Харків. 30 червня. УНІАН. Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО прогнозує зростання кількості нелегальних мігрантів 2010 року в Україні, однак не бачить підстав для хвилювання.

Як передає з Брюселя власний кореспондент УНІАН, про це він повідомив напередодні, виступаючи на форумі Crans Montana.

«Враховуючи очікуване зростання кількості незаконних мігрантів після вступу в дію угоди між Україною та ЄС про реадмісію осіб (1 січня 2010 року), Україною вживаються заходи щодо забезпечення на належному рівні розміщення незаконних мігрантів», - сказав міністр.

В цьому контексті він зазначив, що Україною вже відкрито два центри для утримання незаконних мігрантів в Чернігівській та Волинській областях.

Крім того, до кінця року планується розпочати за кошти Європейського Союзу ще два центри у Східній Україні.

Ю.ЛУЦЕНКО також відзначив як позитивний факт підписання та ратифікації минулого року угоди по реадмісію з Російською Федерацією, через яку, за його словами, до України прибуває найбільший потік нелегальних мігрантів.

«Ми могли б хвилюватися, якби не було ратифіковано угоду про реадмісію з Росією. Але оскільки вона є, то стільки, скільки прийде з Європи до нас, стільки відправиться назад до Росії, бо всі вони звідти приходять, у нас спільного кордону з Бангладешем, В’єтнамом, Китаєм не має», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, для виконання угоди про реадмісію між Україною та ЄС Європейський Союз пообіцяв виділити Україні 30 млн. євро на облаштування кордонів та центрів утримання нелегальних мігрантів.

Угоду про реадмісію Україна та ЄС підписали 18 червня 2007 року, вона набуває чинності з 1 січня 2010 року.