У Харкові за хабарі затримано двох податківців

Харків. 30 червня. УНІАН. Прокуратура Харкова порушила кримінальну справу стосовно двох співробітників державної податкової інспекції одного з районів м. Харкова за ч.2 ст.368 Кримінального кодексу України (одержання хабара службовою особою, яка посідає відповідальне становище, за попередньою змовою групою осіб).

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на прокурора Харкова Євгена ПОПАОВИЧА, напередодні прокуратурою міста спільно з оперативними працівниками відділу державної служби боротьби з економічною злочинністю Харківського міського управління ГУМВС України в Харківській області та управління боротьби з організованою злочинністю обласної міліції були затримані «на гарячому» заступник начальника відділу та головний державний інспектор-ревізор цієї інспекції при отриманні хабара у розмірі 1500 доларів США від директора комерційного підприємства в якості винагороди за сприяння у проходженні податкової перевірки перед ліквідацією фірми.

Одну особу затримано в порядку ст. 115 Кримінально-процесуального кодексу України та в подальшому районним судом стосовно неї обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у Харківському слідчому ізоляторі.

У справі триває слідство.