Богословську не викликали ні до СБУ, ні до ГПУ

Харків. 16 вересня. УНІАН. Народний депутат України, харків`янка Інна БОГОСЛОВСЬКА заявляє, що її не викликали ні до прокуратури, ні до СБУ у зв`язку з біг-бордами у Севастополі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це І.БОГОСЛОВСЬКА заявила сьогодні на прес-конференції у Севастополі, коментуючи заяву голови СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА про те, що Служба безпеки завершила дослідчу перевірку і передала до Генеральної прокуратури матеріали щодо її закликів до порушення територіальної цілісності України.

«Вся ця балаканина на телевізорі закінчилася балаканиною на телевізорі. Жодного документу ані прокуратура, ані СБУ не залишила. Тому що вони знають, що вони на це не мають жодного права. Ви знаєте чудово, що є закон, а закон читається тільки так, як він написаний. І те, що прокуратура змушена підспівувати в цьому СБУ, це очевидно», - сказала І.БОГОСЛОВСЬКА.

Депутат заявила, що у закликах на її біг-бордах не було порушення законів.

«Жодного порушення закону ані в перших, ані в других, ані в третіх біг-бордах немає. Я заслужений юрист України, я написала сотні українських законів, я знаю, що я роблю. Я ніколи б у житті не дозволила собі написати заклик, який містить у собі кримінальний злочин. Тому ви і не бачите нічого: ні порушених справ. Мене жодного разу ніхто не викликав, ні в прокуратуру, ні в СБУ», - сказала І.БОГОСЛОВСЬКА.

За словами депутата, у прокуратурі та Службі безпеки працюють професійні юристи, які розуміють, що підстав для порушення проти неї кримінальної справи немає.

«Там же працюють нормальні люди, це ж керівник СБУ у нас не юрист, так само як і міністр внутрішніх справ у нас жодного відношення до юриспруденції не має. А працюють-то нормальні професійні люди і в прокуратурі, і в СБУ. Вони-то розуміють, що їм треба в очі мені подивитися, якщо вони розкажуть мені, що я порушую закон», - сказала І.БОГОСЛОВСЬКА.

Коментуючи «питання спеціального статусу Севастополя», І.БОГОСЛОВСЬКА, зокрема, відзначила: «Безумовно, проблема ця є, проблема в самоідентифікації севастопольців, у місці міста в Україні, місці міста у системі безпеки, у гарантіях безпеки України. Ці питання необхідно обговорювати». Вона вважає, що «один з можливих варіантів розв’язання цієї проблеми - це подвійне управління Севастополем, як з боку України, так і з боку Росії». «Це те, що розумною мовою називається кондомініум, у міжнародному праві це поняття існує з XVI століття. І це те, що нормальною людською мовою називається територія подвійного підпорядкування», - відзначила депутат.

Відповідаючи на запитання журналістів, як вона бачить процедуру розв’язання питання подвійного підпорядкування Севастополя, І.БОГОСЛОВСЬКА відзначила, що договір між двома країнами з даного питання виноситься на всенародний референдум.

«Процедурно будь-які питання зміни території і кордонів України, згідно з Конституцією України, вирішуються за підсумками референдуму... Визначаються умови договору між державами, в які закладаються всі без винятку засади спільного управління територією. І після цього такий договір виноситься на референдум», - сказала депутат.

«Ми, безумовно, маємо пройти цей шлях. Але я переконана, що для нас це сьогодні вихід з того глухого кута, в якому сьогодні перебуває країна. Україна, після того, як ми відмовилися від ядерної зброї, залишилася країною, яка не має жодної гарантії безпеки території», - заявила І.БОГОСЛОВСЬКА.

При цьому вона відзначила, що «кращий для України шлях, який забезпечить нашу безпеку і економічне процвітання, - цей нейтральний статус». «І тут постає питання Севастополя. І якщо ми одержимо подвійне управління щодо цієї території, спеціальний статус, то решта частини території України підпадає під ці ознаки нейтральної держави, і Україна одержить нейтралітет. Яким чином? Це звернення до Ради безпеки ООН», - сказала депутат.

На її думку, «Севастополь народжений і Севастополь зобов`язаний бути центром забезпечення військової безпеки в Чорноморському регіоні, я на цьому стою, і я точно знаю: якщо там не буде російського флоту, там буде інший флот, і я точно знаю, що в Севастополі мають бути і російський, і український флоти, в обов`язковому порядку».

Під час прес-конференції І.БОГОСЛОВСЬКА також підкреслила, що Севастополь є українською територією.

Як повідомляв УНІАН, 4 вересня голова СБУ В.НАЛИВАЙЧЕНКО заявив, що СБУ завершила дослідчу перевірку і передала до Генеральної прокуратури матеріали щодо закликів народного депутата І.БОГОСЛОВСЬКОЇ до порушення територіальної цілісності України.

Перевірка проводилася у зв`язку з розміщенням у Криму біг-бордів І.БОГОСЛОВСЬКОЇ із закликом: ”Досить ділити Севастополь! Дамо місту статус українсько-російської території!”.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО наголосив, що у діях народного депутата СБУ бачить ”пряме порушення Конституції”. Більше того, за його словами, СБУ просить Генпрокуратуру саме спецслужбі доручити розслідування цієї кримінальної справи, оскільки розслідування справ за ст.110 Кримінального кодексу України має розслідувати Служба безпеки. Ця стаття передбачає санкцію до 12 років позбавлення волі.