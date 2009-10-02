У Харкові пройде чемпіонат України зі сноуборду

Змагання відбудуться в саду Шевченка

Харків. 2 жовтня. УНІАН. У Харкові пройде чемпіонат України зі сноубордуЄ Як повідомляє сайт міськради, змагання пройдуть 10 жовтня в саду ім. Шевченко біля фонтану «Каскад». Програма заходу: 17.00 - Урочисте відкриття 17.10 – 1-й етап змагань 18.30 - Показові майстер-класи сноубордистів Москви 19.00 - Конкурси, фаер-шоу 19.30 – 2-й етап змагань 20.30 - Конкурси, фаер-шоу 21.00 - Фінал 21.30 - Нагородження, фаер-шоу. Вперше спеціально до свята буде зроблена і встановлена крижана скульптура герба міста Харкова, повідомляє сайт.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter