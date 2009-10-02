У Харкові пройде чемпіонат України зі сноуборду
13:12, 02 жовтня 2009Харьків
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Змагання відбудуться в саду Шевченка
Харків. 2 жовтня. УНІАН. У Харкові пройде чемпіонат України зі сноубордуЄ
Як повідомляє сайт міськради, змагання пройдуть 10 жовтня в саду ім. Шевченко біля фонтану «Каскад».
Програма заходу:
17.00 - Урочисте відкриття
17.10 – 1-й етап змагань
18.30 - Показові майстер-класи сноубордистів Москви
19.00 - Конкурси, фаер-шоу
19.30 – 2-й етап змагань
20.30 - Конкурси, фаер-шоу
21.00 - Фінал
21.30 - Нагородження, фаер-шоу.
Вперше спеціально до свята буде зроблена і встановлена крижана скульптура герба міста Харкова, повідомляє сайт.
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